非核政策未變！以核養綠雖過關 台電不提延役

「以核養綠」公投過關法律失效，但政府目標明確，台電仍配合非核家園邁進。（記者林菁樺攝）

2018-11-25 15:30

〔記者林菁樺／台北報導〕「以核養綠」公投過關，是直接唯一挑戰法律的公投案，不過，行政院已表態非核家園目標並未改變，包括能源局與台電都說，只是95-1內文失效，政策未變之下，執行單位將配合朝非核邁進，台電也無打算提核能機組延役計畫。

公投第16案內容訴求廢除《電業法》第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」之條文。該條文讓非核家園具有法律效力，能源局表示，尊重公投結果，待中選會7日內公告、3日後失效。

能源局長林全能解釋，公投是讓法律明確失效，根據公投法的規定，條文會自正式公告第3日起失效，後續能源局將公告新版本，但只是把95-1拿掉而已；台電發言人徐造華也說，尊重公投結果，但政策方向沒有轉彎，台電仍會執行非核家園目標。

外界關切核能機組延役可行性。依法，核能機組要在除役前5年提出延役計畫，核一、核二除役在即，已無資格，核三則必須在2019年提出。

但台電事前必須辦理相關「延役計畫評估」，政院說，至少4到5年，台電則稱不清楚要多少時間，依此估算，台電若要提機組延役，至少要5+4年時間才能向原能會申請。

至於在前朝政府內宣布封存的核四，當初花80億採購的1744束燃料棒，今年已花6.9億元啟動異地保存、尋求買主計畫，現已運送2梯次，預計2020年前全部運離台灣，輸往美國保存。

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