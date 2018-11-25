「小商人」神預測 只爆出嘉義市黑馬凌子楚

2018-11-25 14:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕網路名人「小商人」選前針對嘉義市議員選舉進行深入解析後，依候選人的實力分成「穩到靠北」、「當選邊緣」、「危險」、「陪選」幾個等級，選舉結果，「小商人」的不可能當選名單中，只有東區的凌子楚吊車尾當選，雖然沒有完全正確，但幾乎「完勝」，堪稱是神預測。

被「小商人」列入東區「第一選區」穩當選的有黃露慧、傅大偉、蔡永泉、黃盈智、張榮藏、戴寧與黃思婷，只有黃盈智落選。當選邊緣的陳家平、周秉駿、郭明賓，則只有被「小商人」砲轟到體無完膚的周秉駿落選。

危險級的林耿瑋、李奕德、張敏琪，唯一當選的張敏琪在「小商人」大力拉票下，一舉從危險級衝到第四高票，可見「小商人」不僅預測很神，拉票和反輔選功力都是一流，反輔選順利擊落周秉駿、拉上張敏琪。

這區唯一「失算」的凌子楚，基本上也有「小商人」的加持，因為「小商人」稱讚凌子楚很帥，應該有加分的效果。西區「第二選區」當選的13席都在小商人「穩到靠北」、「當選邊緣」、「危險」等級中，沒有冒出黑馬。

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