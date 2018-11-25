雲林下屆議員綠營剩12席 有利沈宗隆爭取議長連任

2018-11-25 14:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕九合一選舉結束後，雲林縣民進黨丟了13年的政權，但縣議員還有12席，還是最大黨，但席次減少，增加爭取議長寶座難度，國民黨則當選7席議員，但潮泛藍議員席次仍過半，加上現任議長國民黨沈宗隆在該選區拿到第一高票，外界看好他可連任議長。

雲林縣議會共有43席議員，選舉議會政黨生態變動不大，民進黨仍是最大黨，但比上屆減1席，國民黨由6席小增至7席，時代力量及台灣團結聯盟各1席，最大勢力仍舊較傾向泛藍的無黨籍，變動不大，目前議長是國民黨的沈宗隆、副縣長是民進黨的蘇俊豪。

無黨籍議員王又民表示，雖然民進黨仍是最大黨，但離正副議長當選過半的22席還有段不小距離，加上縣長由國民黨籍的張麗善拿下，民進黨爭取議長的主導權被壓縮。想一舉挑戰議長一職，難度比本屆更高，他看好現任正副議會會連任。

雖然6連霸李建昇是現任議員中連任最多屆的議員，但藍營結合泛藍無黨聯盟爭取議長已有一定模式，外界預料，正、副議長仍由國民黨沈宗隆、民進黨蘇俊豪連任。

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