國台辦稱「台灣民眾盼兩岸紅利」 陸委會「不應片面解讀」

2018-11-25 14:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕九合一選舉落幕，民進黨大敗，地方藍綠版圖重劃。中國國台辦今天對此表示，此結果反映台灣廣大民眾希望繼續分享兩岸和平「紅利」，未來將堅持「九二共識」，也歡迎台灣縣市參與兩岸交流。陸委會則回應籲中共尊重台灣民主制度，不應片面政治解讀、涉入台灣內政。

九合一選舉結果揭曉，民進黨慘敗，在22縣市中僅餘4縣市，國民黨則大勝，六都就拿下高雄、台中與新北市，總計攻下15縣市。

對此結果，中國國台辦發言人馬曉光今天上午表示，此次選舉結果反映了廣大台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展的「紅利」與希望改善經濟民生的強烈願望。

馬曉光說，將繼續堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂勢力及其活動，團結廣大台灣同胞，走兩岸關係和平發展的道路。馬曉光並強調，在對兩岸關係和兩岸城市交流性質等有正確認知的基礎上，歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作。

陸委會今下午則表示，台灣地方選舉及公民投票是我國內部事務，投票結果展現台灣民主政治的成熟發展，中共當局應尊重並正確認識，切勿涉入我內部事務，及刻意片面政治解讀台灣人民對兩岸關係的期待，此將誤判未來台海情勢發展。

陸委會強調，政府堅定維護台海和平穩定現狀、捍衛國家主權的立場一貫，這是台灣人民的共識，更是國際社會的期待，「我們的政策主張不會改變」。

陸委會也再次呼籲中共當局，務實面對兩岸現實，任何對我地方政府、台灣民眾的統戰操作與分化，均無助於兩岸良性互動，也唯有不設政治前提的溝通及交流，才是化解分歧、増進兩岸民眾福祉的正確做法。

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