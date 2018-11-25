彰化一選區立委補選 將是鹿港、和美鎮長對決？

2018-11-25 14:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於國民黨立委王惠美當選彰化縣長，因此彰化縣立委第一選區（鹿港、和美區）即將進行補選：已有政壇人士透露，目前檯面上最有可能的藍綠對決組合，就是國民黨和美鎮長阮厚爵，對上鹿港鎮長黃振彥，兩人勢均力敵，旗鼓相當，實力不相上下。

王惠美身為「鹿港女兒、和美媳婦」，父女兩代鹿港鎮長的實力，加上和美是藍軍的鐵票區，讓王惠美轉換跑道參選立委時，也成功搶下立委席次，這次參選縣長，光是大鹿港區、大和美區的選票，就全面大幅領先，在鹿和區完全稱霸！

但在王惠美當選縣長之後，國民黨首先面臨要推出的立委補選人選，王惠美不願意鬆口屬意人選，只說要依循政黨的機制；但從王惠美參選縣長以來，前縣長阮剛猛一再站台，和美鎮長阮厚爵全力相挺，阮厚爵又是阮剛猛的姪子，阮厚爵在和美小鎮的實力已無人可敵。

民進黨才剛輸掉彰化縣長選舉，面對來到的立委選選，有著不能輸的壓力，但放眼當前，勢力能夠跨足鹿港、和美區的人選有限，鹿港鎮長黃振彥的妻子楊妙月是和美人，黃振彥鹿港鎮長兩任即將屆滿，又是「和美女婿」，也是目前綠營在鹿和區最具潛力的人選。

不過，政壇人士觀察，前立委陳秀卿之子林益邦，曾與王惠美同時參選鹿和區立委，雖然落敗，但母子兩代都曾耕耘鹿和區，也具有實力；而曾經與王惠美在立委一役對決的陳文彬，這次參選和美鎮長，最後仍輸給阮厚爵，但陳文彬擁有文化聲量，也不可小覷。

王惠美將在12月25日就任縣長，就任後的3個月內要進行立委補選；由於藍軍和美戰將阮厚爵才剛連任和美鎮長，如果再度披掛上陣，等於短時間內連打兩場選戰，不只是對阮厚爵是一大考驗，對和美選民來說，能否接受剛當選的鎮長馬上就要更上一層樓，也是值得觀察。

但黃振彥雖然即將卸下鹿港鎮長職務，由於妻子楊妙月也才剛當選鹿港區縣議員，如果黃振彥隨即投入立委補選，選民能否接受，也同樣要接受考驗。

而黃振彥當年正因為王惠美當選立委，在鹿港鎮長補選之戰順利當選，為民進黨首度攻下鹿港鎮長版圖，這次如果因為王惠美當選縣長，再度挑戰立委補選的話，也將成為選戰中難得的巧合。

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