林佳龍臉書、IG貼文感謝 網友：台中的進步令人驕傲

2018-11-25 14:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍連任失利，在臉書、IG貼文向支持者道謝，感謝大家陪他一起走過這段台中隊的旅程，並呼籲大家支持盧秀燕，讓台中能有繼續進步的機會。支持者留言表示難過與不捨，肯定他的努力與建設成果大家都看見了，也覺得驕傲，他當市長是台中人的福氣，也希望林市長繼續加油。

「心疼市長，紅著眼眶說著這些話」、「心很痛，費解會有這樣的結果。謝謝您多年來對台中發展的努力，您所付出的有目共睹」、「在我心中，你是最努力最認真最棒的市長，真的很不捨…聽著你哽咽的說落選感言，我也跟著流淚。」支持者紛紛表達不捨與難過。

也有豐原支持者說，他沒政治背景，也沒獨鍾什麼顏色，但林市長這4年來真的讓台中改變很多，變得更好更美更進步。自從有投票權以來，第一次覺得真的投對人了，請林市長好好休息再出發，相信不論在哪發展，林市長都是認真負責為民服務的政治家。

一位4年前首投族的支持者表示，當時他看膩國民黨長期在台中的一切，決定要支持在台中耕耘的林佳龍。4年來，台中火車站前的交通阻塞大大改善，流線設計完善空間，讓來台中玩的人都讚不絕口，還順便能欣賞百年古蹟舊車站。綠川、柳川的變化，讓中區整個復甦過來。花博美輪美奐，海線、豐原的朋友都對政績很有感。為什麼不讓林市長繼續用下個4年帶台中成為一個更美好的城市？

支持者表示，林市長真的有用心、認真做事，4年的作為遠比前面當了10幾年的市長好太多倍，大家有目共睹。從小時候就看老胡時期，一直到林市長，台中真的整個氛圍與建設都不同了，一直在進步。肯定林市長真心愛著台中，能當市長是台中人的福氣。

也有偏藍的支持者表示，雖然林市長某些政策他並非完全認同，不過他是記憶中最優秀的台中市長。偏藍的家人也都非常肯定，並把票投給林市長。支持者也感嘆：「可惜歷史一再地證明，台灣人不需要認真的政治家」。

「沒關係，你的努力我們都有看見」、「會讓所有的選民知道誰才是值得託付的好市長」、「很喜歡你上任之後所改變的台中，我是台中人，我很驕傲！」、「不要氣餒，台灣需要您，會做事的市長很棒！」支持者為林市長加油打氣，強調選舉是一時，愛台中是一輩子，謝謝市長4年帶領台中越來越進步。

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