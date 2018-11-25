姚文智外第二戰犯？ 網友酸吳音寧：你成就韓國瑜

許多韓粉到吳音寧的臉書表達道謝：「謝謝您，沒有您，就沒有今天的韓市長」。（資料圖）

2018-11-25 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰於昨（24）日結束，國民黨奪下15席縣市長，民進黨只剩6席。隨後綠營支持者與台北市長柯文哲的粉絲灌爆姚文智的臉書，認為他「害了柯P與整個民進黨」。除此之外，北農總經理吳音寧的臉書也湧入大量網友，酸吳音寧是「民進黨第二戰犯」，甚至還有韓粉道謝：「謝謝您，沒有您，就沒有今天的韓市長」。

昨日全台開票接近尾聲，以及韓國瑜當選高雄市長後，大批藍營網友湧進吳音寧臉書表示：「感謝你讓綠地變藍天」、「感謝靠你一人擊敗民進黨」、「感謝您讓大部分農業縣都翻盤了」、「台灣史上CP值最高的人，250萬換大片江山」、「搶了菜攤，丟了江山」、「還好你有頂掉韓國瑜」、「謝謝您，沒有您，就沒有今天的韓市長，無論如何，請繼續努力下去」。

除此之外，不少綠營網友也相當氣憤地表示：「千古罪人」、「你能不能下台，你就是民進黨第二戰犯」、「害慘民進黨就是你」、「你不會是KMT派來臥底的吧？」、「跟姚文智一樣，自以為是，一個是硬要選，一個是不備詢，妳們兩人滅一黨。」

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