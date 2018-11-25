打破20年魔咒 陳文德連任名間鄉長

南投縣名間鄉長陳文德（右2）順利連任後，與支持者一起開心合照。（記者謝介裕攝）

2018-11-25 13:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉長選舉，本屆參選的2名候選人，與上屆一模一樣，也是縣內13鄉鎮市長選舉中，唯一連2屆同樣的競爭對手組合，結果揭曉無黨現任鄉長陳文德以3000多票，第2度擊敗民進黨回鍋參選的前鄉長陳聰鑑，也打破名間鄉長20年來無人連任的魔咒！

上屆名間鄉長選舉，時任代表會主席的陳文德，首度轉換跑道挑戰尋求連任的陳聰鑑，最後以300多票的些微差距驚險勝出，本屆陳文德競選連任，能否通過陳聰鑑捲土重來的考驗，更備受各界關注。

地方民眾表示，名間鄉第13屆迄16屆鄉長，依序為張金娥、謝朝輝、吳成章及陳聰鑑，這4人都未能如願連任，此次陳文德能否打破「1任鄉長」的魔障，也成為鄉民在此次選戰中關心的話題，選舉結果，陳文德以13384票比陳聰鑑的10116票勝出。

陳文德指出，他除了感謝鄉親競選連任以來的疼惜、支持以外，也強調，公所好的措施絕對會延續推動，尤其，名間國小及國中對外聯繫的10號、50號等相關道路拓寬工程計畫，公所一定會持續進行，除了提供學童上下課更好的交通安全環境以外，進而達到疏導、分流台3線車流量的目的，屆時完工，台3線假日塞車問題，將可獲大幅改善。

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