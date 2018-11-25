綠營支持者崩潰「2020完了」 作家反問：經不起大風大浪？

此次民進黨大敗，部分支持者認為民進黨2020大勢已去，不過顏擇雅反質疑：「這樣就靠北靠木，是不是太經不起大風大浪了？」（資料照）

2018-11-25 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選落幕，國民黨在各縣市首長搶下15席，民進黨僅剩6席，民進黨黨主席、總統蔡英文也為此次大敗辭去黨主席職務，民進黨支持者也哀鴻遍野。不過作家顏擇雅不這麼認為，並反問民進黨支持者：「這樣支持者就靠北靠木，是不是太經不起大風大浪了？」

顏擇雅指出，綠營支持者都在說「2020完蛋了大勢已去」，但她並不這麼認為，顏擇雅舉例，柯林頓1992年上台後弊案連連，1994年共和黨就在期中選舉大勝，結果因為共和黨太驕傲，1996年民意就又反過來，變成柯林頓連任成功。顏擇雅說：「何況兩年前大家都在說國民黨大勢已去，連北京都放棄了國民黨。誰會想到2018國民黨就又大勝呢 ? 而且還是在綠油油的高雄。」

顏擇雅提到，這次選舉最大的亮點不就是韓國瑜「死馬當活馬醫」贏得高雄嗎？過去連立委初選資格都曾被馬金兩人剝奪，有誰敢預言他會勝選？顏擇雅認為，不管韓國瑜條件如何，他這次的勝選真的非常勵志。

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