雲林20鄉鎮市長綠拿9席 北港2候選人10年對決3次

北港鎮長當選人蕭永義。（翻攝自蕭永義臉書）（記者黃淑莉攝）

2018-11-25 13:44

［記者黃淑莉／雲林報導］2018五合一選戰結束，下屆雲林縣20鄉鎮市長，民進黨拿下9席，不過7位爭取連任中選前呼聲高的莿桐、北港及古坑都失利，令人意外，其中北港現任鎮長張勝智與無黨籍蕭永義3度對決。

3年多前在大環境對民進黨有利情況之下，本屆20鄉鎮市拿12席，這次包括爭取連任的西螺、北港、二崙、林內、古坑、口湖及莿桐等7個鄉鎮，另外有10個鄉鎮市也都有提名，總計提名17席，結果只褒忠、土庫、西螺、元長、水林、崙背、二崙、西螺及林內9席。

其中北港鎮長張勝智與無黨籍蕭永義第3次對決，10年前第一次蕭永義勝選，本屆第2次蕭爭取連任失利，這次蕭捲土重來2人第3次對決，爭取連任的張勝智呼聲高，昨天開票結果張勝智連任失敗，令外界錯愕。

古坑鄉長爭取連任的黃意玲與無黨籍沈勝騰第2次對決，黃意玲是4年前在前鄉長林慧如極力推薦下高票當選，落選後沈勝騰雖沒擔任民代，但仍勤走基層，加上草根性特質讓農民很有親切感，這次挑戰成功。

莿桐鄉長廖秋蓉爭取連任，呼聲極高，結果意外以165票差距落選。國民黨這次提名4席，與本屆一樣只保住斗六市，其他10鄉鎮麥寮、台西、虎尾、四湖、莿桐、大埤、斗南、古坑、東勢及北港都是無黨籍。

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