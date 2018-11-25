被稱最美議員連任 施乃如：更認真服務鄉親

2018-11-25 13:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕網路紅人蔡阿嘎選前盤點全台「十大正妹議員候選人」，其中擊敗台北市高嘉瑜奪冠的新竹市議員施乃如，今年再以5472票勇奪選區最高票順利連任。為了感謝選民支持，今天她一早與新竹市長林智堅以及其他4名市議員人展開車隊謝票；施乃如說，會做事是選民不變的選項，未來她更會繼續在地方上為鄉親認真服務。

蔡阿嘎在評比「10大正妹議員候選人」影片中，高喊正妹不分黨派、不分顏色只分顏值，顏值高就該高票當選，其中拿下「全台最正議員」頭銜的竹市南區市議員施乃如，選舉結果也以20.54%的高得票率，勇奪最高票；她今天謝票時比出手指愛心，感謝選民支持與肯定，甜美的微笑也迷倒許多粉絲。

施乃如說，非常謝謝鄉親對她的肯定，也感謝蔡阿嘎的排名，讓她知名度能更曝光；不過她也強調，自己除了高顏值外，原本就一直在地方服務，這次拿下20.54%的高得票率，也是選民對她能力的認同。至於「美貌」是否有加分效果，施乃如也說「當然有加分」，自己出去常遇到選民告訴她「你是正妹議員第一名ㄟ」，讓她覺得很不好意思，對於意外上榜甚至奪冠，她感到與有榮焉。

施乃如在蔡阿嘎的影片中，擊敗高嘉瑜成為「冠軍正妹議員」後，有許多選民和支持者紛紛私訊她「如何保養」，她也在臉書大方分享，她平常每周至少會運動3天，原本是有氧運動，後來也會加入重量訓練，「其實運動的好處很多！」，她深感運動不只是維持身材，也是訓練意志力，更是她平常抒壓的好方法，也希望大家都能加入規律運動的行列。

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