北市選票全數封存庫房 加派警力巡邏

台北市各行政區選務人員陸續將投完的選票，送回信義區的北市選舉委員會放置，選務人員排隊等著簽到，深夜時分仍相當忙碌。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-25 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰於昨（24）日結束，台北市開票至凌晨2點多，可說是全台史上最膠著戰局，而台北市長柯文哲以3524票險勝國民黨候選人丁守中，丁守中則提出選舉無效訴訟。而目前選委會已將所有選票封存於庫房且上鎖，全程以監視器錄影監控，並加派警力巡邏。

據《蘋果》報導，台北市長選戰開票作業至凌晨2點多才結束，警方為防止民眾滋事，特地在選委會外架設拒馬以及部署警力，到今日中午選委會將所有選票封存後，才將警力及拒馬撤除。

台北市警察局指出，目前所有選票已經封存於信義區行政中心10樓庫房，確定上鎖且全程以監視器錄影監控，大樓內也有保全人力巡守，因此警方已撤出該處警力，但轄區信義分局會加派警力巡簽，且與中選會持續保持聯繫。

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