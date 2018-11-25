丁守中經營士林、北投30年 反成柯P擊潰他的民主聖地...

台北市長柯文哲在驚滔駭浪中驚險連任。（記者方賓照攝）

2018-11-25 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕本屆台北市長選戰可說是全台史上最膠著戰局，爭取連任的市長柯文哲與國民黨籍候選人丁守中，雙方激戰至今晨2點許才分出高下，柯文哲以3524票險勝，除了大同區大勝15%外，關鍵在丁守中經營30年的士林、北投區都拿下。

對於此次北市長大選結果，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航在臉書發表看法，他表示丁守中就靠大安、文山、松山、信義等傳統藍票區取票，不過成敗關鍵竟然是其長年擔任立委的士林、北投區，周偉航酸：「最可笑的就是丁守中經營三十年的士林北投，最後成為柯文哲擊潰他的民主聖地。」

丁守中深耕士林、北投區近30年（1990-2016），也在2004至2012年連任該區三屆立委，最高得票率高達59.82%，不過此次選舉中，北投區柯文哲贏丁守中2.72%一共3651票，士林區贏4.75%，多拿7293票，兩區加總贏逾1萬多票，有效彌補大安、文山的落後，成柯文哲勝選關鍵。

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