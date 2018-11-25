平權公投遭否決 伴侶盟喊話：看見300多萬人支持同志

平權公投失利，伴侶盟喊話：看見300多萬人支持同志。圖為同志集會。（資料照）

2018-11-25 13:09

〔記者陳宜加／台北報導〕愛家公投3案全數通過，而平權公投遭否決，同志族群陷入龐大低迷情緒。伴侶盟理事長許秀雯今天喊話，公投不是終點，只是過程，最重要的是看見300多萬人支持同志，這條路還有很多人在努力，「彩虹不都是雨過天青才出現的嗎？」

婚姻平權公投落幕，有338萬2286票支持，許秀雯說，觀察同溫層中固然失望，但同溫層外的非同志社群更訝異結果，有超過300萬人支持婚姻平權。面對反同陣營龐大惡意，散布不實訊息，許多人無法親自了解同志並討論，結果是有點痛，但支持的力量更加珍貴。

她說，公投不是終點，只是過程，最重要的是看見同志撐出了空間、看見有這麼多人站在同志這邊，一票一票得來真誠的支持，而非用金錢、謊言堆砌而成。這條路很多人在努力，期許一棒接一棒、每個人做自己該做的事，「彩虹不都是雨過天青才會出現嗎？」

許秀雯說，自己已經46歲，年輕同志手上沒有資源、甚至沒有出櫃，面對公投結果心裡難受，家人也不支持，心如刀割的感覺她都懂。但她喊話，重點是讓自己保持安全、平靜，不要讓情緒只停在此刻，時間軸線拉得更長遠，同志已一直把不可能的事變成可能。

她表示，社會確實已有改變，但同志資源相對少，必須展動更多對話，越不採取行動，無力感越深，更容易困在挫折中，建議投入改變行列，得到溫暖力量。

而針對公投結果，行政院將於3個月內提出相對應的專法版本，許秀雯說，專法仍須承諾同志婚姻，與反同組織想法並不同，後續恐怕還是有政治施壓，但在憲政體制與大法官釋憲效力下，專法必須確保符合釋憲意旨，平等保護公民婚姻自由，相等配偶權利義務。

伴侶盟昨晚聲明，這是一場極不公平的公投戰，面對富可敵國的巨獸，用上億資金對台灣社會洗腦式宣傳，煽動偏見、散布仇恨與恐懼。愛家公投雖然通過，但要提醒行政院堅守憲政秩序，明年5月24日前，務必依據大法官釋憲意旨，平等保護同志公民結婚自由。

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