台中市清水區武鹿里里長候選人同票 將抽籤決定

現任清水區武鹿里里長蔡壽明。（中）（擷取自臉書）

2018-11-25 12:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區武鹿里里長選舉，現任里長蔡壽明及候選人陳意和，兩人得票數相同，皆為1079票，台中市選舉委員會總幹事盧政遠表示，兩人將於26日上午在清水區公所抽籤決定，若候選人不服抽籤結果，可依選罷法提出選舉訴訟。陳意和表示，若抽籤未中，將提選舉訴訟要求驗票；老里長蔡壽明則表示，若抽不中就退休。

現任清水區武鹿里長蔡壽明，今年72歲，已連任3屆。42歲陳意和則是臉書社群「清水小鎮」管理員之一，長期透過網路為地方發聲。

這次武鹿里里長選舉，老里長面對網路世代的挑戰，陳意和在選前一個月才請假投入選舉，結果，得票率與老里長打平，連地方人士也驚訝。

由於蔡壽明與陳意和同票數，台中市選委會總幹事盧政遠表示，兩人將於26日上午在清水區公所，在選區的選監人員監看下辦理抽籤決定誰當選，若另一方不服，可依選罷法提出選舉訴訟。

陳意和表示，當天開票他原本贏3票，結果卻是平手，質疑開票過程有瑕疵，若抽籤未中，不排除提出訴訟要求驗票；蔡壽明今天則表示，已連任三屆里長，若抽籤未中，將不提訴訟，可以退休好好休息一下了。

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