柯文哲超越藍綠？ 鄉民：北市仍是鐵藍

柯文哲在藍綠夾擊下連任台北市長，但網友們認為他仍然沒有超越藍綠，因為從丁守中的票數來看，北市還是鐵藍一塊。（記者廖振輝攝）

2018-11-25 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕追求連任的無黨籍台北市長候選人柯文哲，在國民黨丁守中與民進黨姚文智夾擊下，驚險保住市長之位。有網友好奇柯P當選是否說明他已超越藍綠？但鄉民認為從丁守中的票數來看，就可以知道台北市仍是鐵藍。

此次台北市長選舉，柯文哲得票率為41.05％，以58萬820票殺出血路，僅比丁守中40.82％得票率、57萬7566票多了3254票，至於姚文智則拿到了24萬4641，得票率17.29％。

一名網友於開票後的今天（25日）凌晨3時許，在PTT發文詢問「柯P這次是不是真的超越藍綠了？」不過，若對比2014年的狀況，當時柯文哲得票率為57.16％，一共拿到85萬3983票，連勝文則是40.82％、60萬9932票。

不難發現，丁守中這次雖然票數比4年前的連勝文少了3萬多票，但得票率仍然維持在40.82％；而柯文哲此次的58萬820票，比2014年少掉27萬多票，顯然大部分都跑到了姚文智身上。

因此，鄉民認為柯文哲還沒超越藍，無法拿下北市的藍營基本盤，這次才會選得如此艱辛，和丁守中一路纏鬥到凌晨2時許才確定勝選。

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