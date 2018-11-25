台南市府小內閣 黃偉哲：12/15公布

台南市長當選人黃偉哲表示，小內閣將於12月15日底定。（記者劉婉君攝）

2018-11-25 12:46

［記者劉婉君／台南報導］選舉落幕，新任台南市長將於12月25日宣誓就職，台南市政府新人事究竟如何？在選舉期間即有不少傳言。市長當選人黃偉哲今天表示，市府小內閣將於12月15日底定。

黃偉哲表示，當選後到上任的時間很緊迫，需要早點確認人事，才能讓新人可以快點熟悉了解，舊人的心裡不再忐忑，而且還要到各局處聽取簡報，因此將在就職前10天底定，至於是要陸續公布還是一字排開，他還在思考模式，「昨天睡眠時間不夠，還沒想到這個問題。」

黃偉哲指出，包括留任或尋求外面的人才進入團隊等，很多事情最糟的就是不確定感，不確定感會造成政務無法推動。他以馬英九政府推動證所稅為例，當時一弄就是半年，那幾天股市就一直下跌，所以希望將不確定性縮到最短時間。

不過，他也表示，現在要做的事很多，要謝票，拜訪新科議員，安慰戰友，對人事做通盤檢討，各種事情紛至沓來，而且他目前還是立委，不能完全不去立法院，所以時間蠻緊迫的，24小時不夠用。

他說，將會依照立法院通例與往例，於12月24日辭立委，也否認對小內閣人事相關的確定留任或放話的謠傳。

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