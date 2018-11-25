竹縣鄉鎮市長、議員重新洗牌 新面孔多

勞動黨創黨元老羅美文一戰入議堂，與陳新源為新竹縣議會掙得兩席次。（記者廖雪茹攝）

2018-11-25 12:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選舉開票結果，新竹縣13鄉鎮市長國民黨包10席，無黨籍3席；縣議會36席，國民黨19席，民進黨兩席、民國黨2席、無黨籍共9席，小黨湧入了4席，包括勞動黨2席、綠黨1席、時代力量1席。

13鄉鎮長，竹北市何淦銘、新埔鎮林保祿、湖口鄉林志華、寶山鄉邱坤桶順利爭取連任，竹東鎮羅吉祥、關西鄉劉德樑、橫山鄉張志弘、北埔鄉莊明增、峨眉鄉王增忠、尖石鄉曾國大、五峰鄉葛忠義轉換跑道成功。

竹北市第1選區，民國黨邱靖雅以逾萬票再次奪得第一高票，無黨籍鄭美琴蟬連七連霸，國民黨陳凱榮順利連任，蔡志環、杜文中、林增堂如願轉換跑道，新人王炳漢、林禹佑、連郁婷、張珈源、吳旭智挑戰成功。

湖口鄉第2選區吳淑君、甄克堅、陳栢維順利連任，吳菊花回鍋，勞動黨羅美文一戰入議堂。新豐鄉第3選區，國民黨張鎮榮、民進黨吳傳地順利連任，何智達順利轉換跑道。關西鎮第4選區吳發仁、羅仕琦順利轉換跑道。

新埔鎮第5選區范曰富連任，勞動黨陳新源順利轉換跑道。橫山鄉新人張良印挑戰成功。芎林鄉第7選區鄭昱芸順利轉換跑道。竹東鎮、五峰鄉第8選區彭余美玲、郭遠彰、林思銘順利連任，上官秋燕回鍋，綠黨余筱菁挑戰成功，黃豪杰如願轉換跑道。

寶山鄉第9選區邱振瑋連任。北埔鄉、峨眉鄉第10選區陳正順連任。全縣平地原住民第11選區林秉君挑戰成功。山地原住民第12選區劉建民當選。五峰區第13選區張益生當選。

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