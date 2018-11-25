中市府人事布局 盧秀燕：將超越藍綠、重用年輕人

盧秀燕當選台中市長後展開感恩之旅，並表示，未來將重用年輕人。（記者歐素美攝）

2018-11-25 12:18

〔記者歐素美／台中報導〕盧秀燕當選台中市長，對於未來市府人事布局，盧秀燕今天表示，將徵詢地方意見，用人唯才、超越藍綠，只要願意為台中市效力、清廉自持，道德操守很好、有專業熱情，都會重用，不管是外界或市府裡的人才都會慎重考慮，並強調之前就承諾一級主管裡，一定會有3位以上的40歲以下年輕人，並將成立青年事務科，大家一起築夢踏實。

盧秀燕今天展開感恩之旅到立委江啟臣服務處，針對未來市府人事布局，盧秀燕說，內閣籌組時間非常緊迫，將跟各方商量、提供最好的人選，強調台中市政府不是盧秀燕一個人的市政府，是所有鄉親的市政府，她不會獨斷獨行，會跟地方請益、徵詢鄉親的意見，一起組織台中市政府，在徵詢完成之前無法透露，目前在密集徵詢當中。

她並強調，用人會超越藍綠、不分黨派、唯才是用、適才適所，只要是好的人才，不分色彩黨派，只要願意為台中市效力、清廉自持，道德操守很好、有專業熱情都會重用，不管是外界或市府裡的人才都會慎重考慮。

媒體詢問立委江啟臣「國民黨改革，中生代是否崛起」？江啟臣說，國民黨中生代很辛苦，包袱很重，還要面臨未來，但「共同特色就是面對未來勇於承擔，也認為團結比其他來得重要」，國民黨常被外界或自己批評不團結，所以這次國民黨中生代，尤其是立法院的中生代，在輔選或競選過程都是秉持著團結大於一切的精神。

江啟臣說，國民黨的未來在於人才，中生代對未來在人才培養上非常急切，也非常有想法，在立法院已開始做很多營隊培訓，在各自服務處團隊也都希望團隊的年輕人未來都有機會，他並當場拜託盧秀燕「未來除做好市政，最重要要為本黨取材、也要為社會培養人才」。

盧秀燕說，從立委到現在為止，長期以來重用年輕人、相信年輕人、肯定年輕人，並身體力行，而且年輕人表現都比我們預期的好，只要給他們機會。

盧秀燕說，未來台中市政府，一級主管會有3名以上40歲以下，並將於經發局、勞工局成立專責的青年事務科，專門輔導年輕就業創業及勞動議題，未來台中市政府會是一個年輕人可以更加發揮的地方，也希望所有年輕人協助台中市政府，這是大家的台中市政府、青年的園地，大家一起在這裡築夢踏實。

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