擁核公投通過 廢核平台：這是以核養核的勝利

擁核公投過關，廢核平台：這是以核養核的勝利。圖為擁核人士發傳單，宣揚以核養綠。（資料照）

2018-11-25 11:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕公投16案「以核養綠」昨通過公投門檻，廢核行動平台今天表示，這不是「以核養綠」的勝利，而是「以核養核」的勝利，核能產業不會對既得利益輕易放手，並試圖利用空污、氣候危機再次推銷核能；這次公投案主張的是三座老舊核電廠的延役，以及續建品質堪憂的拼裝核四，根本與再生能源無關。

廢核行動平台並針對此次公投結果提出三點說明，一、即使不考慮核廢料和核安風險，重回核能仍然是一條錯誤的路，雖然16號公投案有580多萬的公民投下同意票，但連擁核方都知道，投下同意票的人，並不都是無條件支持核電者，而是對能源轉型的信心不足，也並非不支持非核減煤、再生能源與節能的政策方向，而正因為大眾對核電始終有極大疑慮，所以擁核方才要將公投包裝成以核養綠，並刻意製造燃煤與核電二選一的假議題，以不實資訊欺騙誤導社會大眾。

二、第16號公投案通過的效果–目前核一、二廠已進入到期除役階段，在法律上無法逆轉，因此最有可能的影響是，位於屏東縣的核三廠可能會延役。但核三廠緊鄰恆春活動斷層，就地質條件上來說並不適合延役以及在廠區內新建機組，台灣承受不起一次核災，而安全是無法用公投來保證的。

三、本次公投只是刪除2025年的廢核期限條款，法律效力不及於核四–施工品質不佳、狀況連連的核四廠若要續建，至少要再投入近500億元，工程長達6、7年以上，且不保證可以安全商轉。擁核方為了支持核四復活，已宣布接下來第二階段就是要推動核四重啟公投，因此我方將持續奮戰到底，也邀請所有支持反核的朋友必須團結起來，阻擋擁核方下一步恢復核電的企圖。

廢核平台呼籲，我們正在往「非核減煤」能源轉型的路徑邁進，不該再走擁核燒煤的回頭路。事實上，許多能源改革成果正要展現；同時也請這次400多萬張投下不同意票的公民朋友不要灰心，繼續為廢核一起戰鬥到底。

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