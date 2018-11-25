姚文智臉書被灌爆 網友：你害死柯P與整個民進黨

姚文智在敗選後臉書同時被柯粉與民進黨支持者灌爆，認為他「害了柯P與整個民進黨」。（資料圖）

2018-11-25 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰於昨（24）日結束，台北市開票至凌晨2點多，可說是全台史上最膠著戰局，最後台北市長柯文哲以3524票險勝國民黨候選人丁守中。而民進黨候選人姚文智只拿下244641票，支持率僅有17.29%，在敗選後臉書同時被柯粉與民進黨支持者灌爆，認為他「害了柯P與整個民進黨」。

姚文智昨（24）晚於臉書發文表示，感謝一路來相伴的家人和最辛苦的團隊志工，並向對他有著寄望的好友們道歉，表示自己努力不夠，這一仗很艱困，但從不後悔接受挑戰。盼未來台灣在追求獨立自主、推動台灣價值的路上，能夠一起繼續努力，也期待新當選的台北市長能真正讓國家首都更加進步。

而對於自己在選前稱選第三名就退出政壇的承諾，姚文智表示他已辭去立委，未來也不會接受任何政治職務，「說到做到」。

然而，許多憤怒的民進黨支持者與柯文哲支持者完全不領情，湧入姚文智臉書留言痛批：「因為你任性，你害慘柯市長，結果全台灣傷的不輕。你真的很令我唾棄」、「恭喜你，一人滅全台」、「口口聲為台灣好，現在民進黨也被你害死了，你最好能夠安穩入睡」、「柯媽媽錯了，原來你不是沒路用，你根本超有路用，一人毀全黨」、「翻台北根本不夠表現你的格局，你把台灣翻了，爽了嗎？」

甚至還有民進黨支持者貼出總統蔡英文於2016年競選時的募款小豬撲滿：「我本來就是一位綠營的支持者，但今晚我看到綠營大敗我覺得一點都不意外，更覺得敗的還好」、「如果阿北這次選中是應該的，但如果阿北有意外，本人以後絕不再做政治獻金給綠營任何參選者」、「謙卑到那裡去了？作為你們的支持者今日覺得超丟臉」。

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