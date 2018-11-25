柯P選後記者會..佩琪睡著了？ 網友：等開票真的很累

台北市長選舉開票從昨天（24日）下午4時一直鏖戰到今天（25日）凌晨2時許，柯P於凌晨3時半召開記者會時，網友發現柯文哲夫人陳佩琪（左二）似乎在閉眼補眠。（圖擷自柯文哲YouTube）

2018-11-25 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲以58萬820票驚險勝過丁守中的57萬7566票，在驚濤駭浪中連任台北市長，票數只差了3254票。此次開票過程從昨天（24日）下午4時一直鏖戰到今天（25日）凌晨2時許，柯P於凌晨3時半左右召開選後國際記者會，有眼尖的網友看到柯文哲夫人陳佩琪似乎在台下睡著了，直呼等開票「真的很累」。

從網友在PTT發文所附的照片來看，陳佩琪當時在座位上身體斜倚，眼睛完全閉上，看起來彷彿真的累到在補眠，許多鄉民不捨地說「辛苦了」、「太累了」，有人則想起佩琪曾罹癌，身體本來就不太好，更何快她都快60歲了還熬夜到現在。

不過，若實際去看柯文哲記者會的影片，可以看到陳佩琪入場後與他人都有互動，過程中雖然一度閉上眼睛像是在打盹，但隨後便睜開眼睛。網友擷圖的部分是在記者會的最後階段，陳佩琪僅閉眼斜倚一下又立刻起來。

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