險勝丁守中 蔡正元：柯文哲已輸掉總統選舉門票

25日凌晨開票完成，柯文哲以些微差距獲勝。（記者方賓照攝）

2018-11-25 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在驚濤駭浪中連任台北市長，僅以58萬820票險勝丁守中的57萬7566票，國民黨前政策會執行長蔡正元指出，這次北市3位主要候選人的票數都沒有超過4年前的連勝文，其實是一種「三輸」局面。

國民黨前政策會執行長蔡正元表示，這次台北市長選舉3人競爭激烈，不過沒有人得票數跨越連勝文門檻，4年前北市選戰連勝文拿到60萬9932票，對於丁守中敗選結果，蔡正元指出，儘管丁最後階段氣勢不錯，但還是無法攻頂成功，而姚文智也因敗選，信守承諾，宣布退出政壇。

對於險勝的柯文哲，蔡正元直言，柯文哲在這次選戰也失去光芒，強調若沒有館長最後加持，不會有險勝的機會，得票數也低於連勝文，「證明沒有民進黨奧援，柯文哲的氣候也不高」。

蔡正元強調：「這場選舉固然丁守中、姚文智輸了，但柯文哲也輸了」，由於柯得票數未能跨越連勝文門檻，他斷言：「柯文哲已輸掉總統選舉的門票。」

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