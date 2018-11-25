屏東縣鄉鎮市長 綠營席次滑落

本屆屏東縣鄉鎮市長政黨席次也出現消長，民進黨7席、國民黨8席、無黨籍18席。（記者邱芷柔攝）

2018-11-25 11:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕本屆屏東縣鄉鎮市長政黨席次也出現消長，民進黨7席、國民黨8席、無黨籍18席，與上屆選舉相較，各鄉鎮市的政黨版圖變動不大，其中潮州鎮鎮長由國民黨籍周品全勝出，將綠地變藍天，成為這次藍營比綠營多1席的關鍵。

2018地方公職人員選舉，屏東鄉鎮市長政黨席次，民進黨：東港、萬丹、九如、鹽埔、萬巒、內埔、崁頂；國民黨：屏東市、潮州、新埤、瑪家、泰武、來義、獅子、牡丹；無黨籍：恆春、長治、麟洛、里港、高樹、竹田、枋寮、新園、林邊、南洲、佳冬、琉球、車城、滿洲、枋山、三地門、霧台、春日。

屏東縣鄉鎮市長基本盤綠大於藍，上屆民進黨拿下10席、國民黨7席、無黨籍16席，這屆民進黨7席、國民黨8席、無黨籍18席，其中潮州鎮由綠轉藍，長治、麟洛、高樹由綠轉為無黨籍，另外崁頂則由藍轉綠。

與上屆相較，本屆鄉鎮市政黨版圖變動不大，其中藍營多1席的關鍵就在潮州，藍營長期在潮州鎮耕耘，直到8年前民進黨籍洪明江當選鎮長，拿下綠營第1次在潮州的執政權，這屆洪明江挑戰縣議員失利，藍營也在潮州積極搶攻後順利出線。

這屆潮州鎮長競爭格外激烈，國民黨籍周品全、民進黨籍蔡恭泰、無黨籍潘素霞同場競爭，潘素霞在民進黨初選時敗給蔡恭泰，潘素霞脫黨參選，選舉結果出爐，潘以9151票位居第2，贏過蔡恭泰的8865票，兩綠一藍局面，讓綠營票源被分散，周品全最終以10871票，協助藍營奪回潮州鎮長寶座。

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