看台灣大選 中國民運人士：面對中共長期滲透之爭！

韓國瑜當選高雄市長。（資料照）

2018-11-25 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選昨天落幕，民進黨慘敗給國民黨，海外中文媒體《北京之春》雜誌主編、中國民運人士陳維健對此發表看法，他認為台灣只要有一天民主選舉，就是對中國共產黨的加強打擊。另一位民運人士盛雪則說，這次選舉是台灣民主進程和中共長期滲透之爭。

根據《美國之音》報導，人在紐西蘭奧克蘭的陳維健認為，「有人認為國民黨勝是共產黨勝。但只要是以選票獲勝都是對那個永不選舉、強加民意的共產黨的打擊。」他稱台灣再次展示民主風範，不管哪個政黨獲勝都是民主勝利。中國分析人士賀江兵也稱讚，台灣堪稱華人民主燈塔，但坦言台灣的民主的確不如美國成熟。

人在加拿大的中國民運人士盛雪認為，這次選舉並不是民進黨和國民黨之爭，而是台灣民主進程和中共長期滲透之爭。他認為此次選舉顯現台灣民主遇到挫折，但台灣一定要堅強穩重對應，不然接下來就不是國民黨和民進黨的問題，而是台灣整個社會需直接面對共產黨了。

中國網友「回音盒」則說，民主政治沒有永遠的執政者，民進黨失敗原因除了自身施政策略失誤外，「來自北京的干預發揮了重要的作用。」另外，中國推特用戶「射天狼‏」則表示，「中共多年的滲透、收買、外宣效果終於顯現出來。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/