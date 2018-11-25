選舉結果對兩岸、台美關係影響 美智庫這樣分析

九合一選舉大敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨晚宣布辭去黨主席一職，並向民進黨的支持者致歉。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-11-25 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選落幕，民進黨遭逢重大挫敗，總統蔡英文宣佈為失利負責，辭去民進黨黨主席職務；對於此次選舉結果，華府智庫認為，蔡政府對中國政策，以及台美關係都不會有什麼變化。

《自由亞洲電台》專訪美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀，她指出，許多人認為國民黨在2016年就被徹底擊敗，在這次選舉結果中證明是錯誤的觀念；葛來儀認為，倘若國民黨在這次選舉中失利，或許會對習近平構成壓力，轉而令其採取更強硬的立場，不過因為此次勝選，北京對重燃對國民黨的信賴，應不會對台政策有何改變，繼續保持目前的態勢。

葛來儀強調，把民進黨失利就看成是不承認「九二共識」的後果，是嚴重錯誤的，畢竟這是還是屬於地方選舉，低收入、貧富差距、污染等等議題才是選戰焦點，蔡政府也不會因此改變對中國政策，因台灣人大多支持目前的狀況。

在台美關係方面，葛來儀表示，幾乎不會有任何影響，在民主社會中，反對派在中期選舉提升支持度是非常自然的事情，不過在攸關食安問題的公投獲得了通過，可能是一個潛在負面影響，蔡英文政府或許未來在美豬議題上面臨困境，如果這一問題得不到解決，美國恐不會與台灣展開關於貿易協定的談判。

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