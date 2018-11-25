全台開票最慢在這裡... 今日凌晨2：40分才開完

大選綁公投，桃園25日凌晨2點40分完成開票，圖為中壢區公所選務中心一直到25日淩晨，大批選務人員忙得人仰馬翻。（記者李容萍攝）

2018-11-25 10:57

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天受到公投影響各地普遍開票速度緩慢，桃園市中壢區最後一個投開票所直到今日（25日）凌晨2點40分才完全開完，成為全台最慢一處，比台北市開票還慢，選務人員人仰馬翻、凌晨再回家，大喊吃不消，個個崩潰說「下次再這樣綁公投，他們也不敢再參加了」。

中壢區公所民政課長王一玲表示，全台最後一個開票的投開票所為中壢區編號660的碧仙寺投票所，從24日下午開票，一直到25日凌晨2點40分才順利全數完成。主要原因是中壢區有210個投開票所，由於預期這次公投太多，很多學校老師根本不參加選務工作，上場的公所人員多數都沒有經驗，以致於投票慢、開票作業也慢。

另外，中壢區的市長選舉人數32萬2272人、議員選舉人數31萬5143人、里長選舉人數31萬8317人，加上公民票案有33萬4402人（計有十項乘以十的選票），若6、7成投票率計算，有1000多人投票，開票、唱票就高達10幾萬次。

由於許多選務人員清晨5、6點就出門，有人回到家都已經凌晨，工作時數超過20小時，有人回到家都已經是清晨4、5點，甚至最後一批押送選票到桃園市選舉委員會的，回程都已經6點26分，工作時數已經超過24小時，選務這一仗讓他們打到快爆肝、全身快虛脫，只能自我解嘲「還好久久才一次，否則再這樣過勞都要折壽了」。

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