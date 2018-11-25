新北市議員當選名單 年輕世代崛起

2018-11-25 10:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市選舉委員會今天凌晨1點多完成開票作業，新北市議員應選66席，國民黨當選33席、民進黨25席，無黨8席，第5選區金瑞龍以42673成為全市最高票；當選名單新人崛起，但王建章、王明麗及民進黨的邱婷蔚、林秀惠、許昭興、廖筱清等蟬聯失利。

各選區當選名單，依得票數高低如下:

第1選區（石門、三芝、淡水、八里）:陳偉杰（國）、鄭宇恩（民）、鄭戴麗香（國）、蔡錦賢（無黨團結聯盟）。

第2選區（新莊、泰山、五股、林口）:蔡淑君（國）、陳明義（國）、蔣根煌（國）、蔡健棠（國）、陳文治（民）、鍾宏仁（民）、宋明宗（國）、陳科名（民）、賴秋媚（民）、黃林玲玲（國）、何淑峯（民）。

第3選區（蘆洲、三重）:王威元（國）、李翁月娥（無）、黃桂蘭（國）、彭佳芸（無）、蔡明堂（國）、李余典（民）、李坤城（民）、李倩萍（民）、陳啟能（民）。

第4選區（板橋）:林國春（國）、葉元之（國）、何博文（民）、戴瑋姍（民）、劉美芳（國）、黃俊哲（民）、曾煥嘉（國）、周勝考（國）、王淑慧（民）。

第5選區（中和）:金瑞龍（國）、陳錦錠（國）、邱烽堯（國）、張維倩（民）、張志豪（民）、游輝宂（無黨團結聯盟）。

第6選舉區（永和）:連斐璠（國）、陳鴻源（國）、羅文崇（民）。

第7選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）:江怡臻（國）、洪佳君（國）、林金結（國）、廖宜琨（民）、林銘仁（民）、黃永昌（國）、蘇泓欽（無）、陳世榮（無）、彭成龍（民）、高敏慧（民）。

第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）:劉哲彰（國）、唐慧琳（國）、陳永福（民）、金中玉（無）、陳儀君（國）。

第9選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區）：林裔綺（民）。

第10選區（金山、萬里、汐止）：白珮茹（國）、廖先翔（國）、周雅玲（民）、張錦豪（民）。

第11選區（平地原住民）:楊春妹（國）、宋雨蓁Nikar•Falong（國）、忠仁•達祿斯（國）。

第12選區（山地原住民）:馬見Lahuy•Ipin（無）。

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