輸不起？丁守中提當選無效 律師：準備24年還輸連勝文

國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效之訴。（記者簡榮豐攝）

2018-11-25 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰於昨（24）日結束，台北市開票至凌晨2點多，可說是全台史上最膠著戰局，而台北市長柯文哲以3524票險勝國民黨候選人丁守中，丁守中則提出選舉無效訴訟。對此，律師林智群不以為然，認為在藍營形勢大好的情況下，丁守中準備了24年，票數竟然還輸給連勝文，及光環不如4年前的柯文哲。

丁守中凌晨在開票結束前現身競選總部，認為選舉邊開票邊投票對結果造成影響，還發生在唯一白綠合作的台北市，質疑中選會和台北市選委會是否刻意放水操作棄保的選舉，讓丁守中以及57萬名支持者成為最大的受害者。

對此，律師林智群盼丁守中反省，為什麼在藍軍全面局面大好的情況下，自己連4年前國民黨最低潮「連勝文防線」60萬票都拿不到？再論，柯文哲已經沒有4年前光環，還被民進黨削去一隻手一隻腳，「準備20年的自己，怎麼會輸給一個讓你一手一腳的阿伯？」

林智群也反駁丁守中邏輯，如果國民黨要主張「一邊投票一邊開票」會影響選舉結果，「那有發生這個情況的縣市（新北、台中、高雄），國民黨都應該提起選舉無效訴訟」、「台北輸了就說不公平，新北、台中、高雄贏了就當沒這回事，不太好吧？」

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