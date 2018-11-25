民進黨這3人逆風高飛 票數比2014年更高

桃園市長鄭文燦以55萬2330票、得票率53.46％連任成功。（資料照）

2018-11-25 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一選舉中落敗，失去了原本執政的台中市、高雄市、宜蘭縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、澎湖縣，僅保住2都桃園市、台南市，以及基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣等4縣市。不過，民進黨仍有戰將在逆境中繼續高飛，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌的得票率都比2014更高，順利連任。

在桃園市方面，鄭文燦2014年以49萬2414票、51.00％的得票率當選，這次則拿到55萬2330票，得票率為53.46％，足足多出了將近6萬票。

新竹市方面，林智堅2014年共拿到7萬6578票，得票率則是38.36％，此次上升到了10萬7612票，得票率更暴增為49.57％。

基隆市的林右昌，2014年就以過半的53.15％得票率、10萬1010票當選，這次更是以基隆市史上最高票的10萬2167票、54.14％得票率連任成功。

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