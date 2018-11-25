官僚體系老兵楊文科竄起 政界萌芽的新生

新竹縣長當選人楊文科（右2）是政界新生，在國民黨內沒有自己的人馬，他的當選，讓不少厭惡地方政黨派系惡鬥的鄉親期待會是新竹縣政界一個新時代的開始。（記者黃美珠攝）

2018-11-25 10:41

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長當選人楊文科是當了30幾年公務人員的選舉素人。他沒有年齡上的優勢，也不懂競選話術替自己吸睛，卻以初生之犢不畏虎的客家硬頸精神，一出馬參選就劍指新竹縣的百里侯寶座，而他得勝了！跌破了許多人的眼鏡。

不了解他的人說「他有天命！」了解他的人則說，這是務實作風者一步一腳印的典範。

其實說楊文科有天命，也對。因為他選擇人生大轉彎之際，恰巧碰到民進黨執政備受挑戰的時刻。藍綠對決是全台在這次大選的氛圍，而新竹縣向來就是藍營天下，再加上先前提名作業的紛擾，國民黨在這裡沒有輸的本錢！所以黨中央分外重視提名人選最後的戰績，以致傾全力動員天王輔選楊文科。

但是天助自助者！前述天命的成形，關鍵契機仍掌握在楊文科的個人人格特質。他外柔內剛。憨厚的笑容底下有顆堅毅的心，一向只問務實工作，低調卻不強出頭，對人總是和顏悅色，說話不疾不徐。

所以他贏得新竹縣長邱鏡淳充分信任，除了一路拔擢他，賦予很多重任。像是很多鄉親期待，卻也有不少雜音、俗稱「璞玉計畫」的台灣知識經濟旗艦園區，就交給他全力協調、推展。這間接也讓他展露治理縣政的能力，且累積不少地氣和人和。

而作為選舉素人，楊文科沒有自己的兵將，這在地方派系林立的國民黨內來說，他顯得相對無害，是各個山頭的最大公約數，所以才能在提名紛擾下竄出。

客家大老、也是國民黨榮譽主席吳伯雄就誇過，楊文科只知認份做事、講是非，不講派系和政黨，他相信在楊文科領導下，所謂的派系和政黨對立，應該可以在新竹縣慢慢消失。

除了前述天時和人和，新竹縣的鄉親很早就厭倦透地方政界30多年來總是老面孔不斷纏鬥的狀況，不管是這次落敗的徐欣瑩或鄭朝方，某種程度仍很難不讓人聯想起舊時代的地方政壇。

而楊文科雖以1個「資深公民」的外型從政，卻是十足是政界「新生」，他的當選，雖說也是藍綠對決的必然，但對某些想要改變的鄉親來說，無疑也是懷抱著對新竹縣1個政治素人的期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/