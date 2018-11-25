楊文科銘謝賜票 首要工作調降地價稅

國民黨楊文科順利當選新竹縣長，今早偕同夫人甘秀美在團隊、竹北市民代表當選人戴佩如等陪同下，自竹北競選總部出發，車隊掃街銘謝賜票。 （記者廖雪茹攝）

2018-11-25 10:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨楊文科順利當選新竹縣長，今早自竹北競選總部出發，車隊掃街銘謝賜票，團隊神采奕奕地呼喊「竹縣領頭羊，百業齊飛揚」等口號；楊文科表示，上任後首要工作，就是要調降地價稅、解決垃圾處理問題。

楊文科表示，人是力求安定，但是要人盡其才，所以他上任後將組織一個戰鬥最堅強的服務團隊，提升行政效率。而首要工作，就是要調降地價稅，上任前他就會先找相關部門的主管一起研討，找出一個最合適的方法，趕快來解決這個問題，相信有心一定可以辦得到。

對於民眾關心的垃圾問題，楊文科也說，目前雖已採取垃圾分類打包暫時堆置的做法，但此舉非長久之計，團隊將設法尋找垃圾焚燒或其他處理方式，儘快解決。

車隊出發前，楊文科偕同夫人甘秀美在團隊、竹北市民代表當選人戴佩如等陪同下，大聲齊呼「竹縣領頭羊，百業齊飛揚」、「竹縣領頭羊，施政一定強」口號，展現勝利氣勢。

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