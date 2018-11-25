王惠美當選彰化縣長 人事「用人唯才」、可自我推薦

彰化縣長當選人王惠美（圖中）謝票。（記者劉曉欣攝）

2018-11-25 10:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨王惠美當選彰化縣長，今天從彰化市出發，展開車隊謝票；王惠美表示，未來縣府人事會「用人唯才」，只要有夠專業、有能力，要為彰化這塊土地來努力的人，未來一個月內，歡迎各界推薦，或是自我推薦都可以！

王惠美今天一早從位於彰化市的競選總部出發車隊謝票，由立委林麗蟬、前立委林滄敏與陳杰共同陪同，感謝鄉親的大力支持，讓王惠美贏得勝選，成為第一位國民黨彰化縣的女縣長。

由於選舉期間王惠美主打「彰南蓋捷運」政見，王惠美今天再度表示，她的捷運計畫是以全彰化縣的發展為主，因為如果不把交通弄得便利，企業對中科產業園區的投資意願就不會太高，所以，這段期間她會努力快點打造出便捷交通，人力能夠進來，產業就不害怕了。

針對總統蔡英文在選前曾說「彰化如果縣長換人，建設可能會中斷」一事；對此，王惠美強調，彰化縣也有很多人支持民進黨，她認為「建設不分藍綠」，大家應該一起努力。

而這次國民黨「女力聯盟」全數當選，王惠美認為女人從政，有柔軟與細心的部分，從這次選舉來看，不論是鄉鎮長還是縣議員，候選人的形象與能力，才是選民選擇的標竿；「女力聯盟」也是獲得選民認同而勝選。

由於王惠美是現任立委，在當選縣長就任後，第一選區（鹿港、和美區）必須在3個月內進行立委改選，各界都很關切國民黨誰來接下王惠美的棒子；對此，王惠美強調，國民黨有初選機制，任何想參選的人，都有機會。

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