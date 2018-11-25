入主民進黨中央？鄭文燦：現階段不會

競選連任成功的桃園市長鄭文燦，今天走訪廟宇祈福，仍有不少支持者要求簽名、合照。（記者陳昀攝）

2018-11-25 10:15

［記者陳昀／桃園報導］九合一選舉結果昨晚揭曉，民進黨慘敗，22縣市只剩桃園、台南2都及4縣市，但競選連任的桃園市長鄭文燦13區大獲全勝、翻轉藍營票倉，被問及是否入主黨中央？鄭文燦今天受訪表示，他還是以市政為主，也會對中央政務表示意見，現階段不會。

鄭文燦受訪表示，現階段他以市政為主，不會接任主席或接任黨中央職務，但會對中央政務表示意見，畢竟他站在第一線，比較貼近民意，也知道如何務實處理各方意見。他說，失敗可以讓人成長，挫折也可以讓一個黨重生，民進黨必須坦然、找出問題才是解藥。

鄭文燦表示，昨天他雖沒有與兼任民進黨主席的蔡英文總統聯繫，但有和基隆市長林右昌、新竹市長林智堅聯繫，他們是民進黨在北台灣唯三守住的縣市，三人說好要給中央打氣，也會深刻反省。

坊間傳言將鄭文燦封為「民進黨大阿哥」，可望直攻2020，鄭文燦對此表示，自己沒考慮過這件事，他認為要一步一腳印，目前是心無懸念、把市政做好，市民期待更多建設、轉型，還是會秉持「為故鄉做事的態度」往前衝。

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