北市「民主聖地」 網友淚推士林大同

柯文哲拿到58萬820票，險勝丁守中的57萬7566票，以3254票的差距宣布當選。（記者廖振輝攝）

2018-11-25 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲與國民黨丁守中在台北市長選戰中一路拉鋸，直到今（25日）凌晨2時許才完成開票，柯P最後拿到58萬820票，險勝丁的57萬7566票，以3254票的差距宣布當選，全程觀戰的網友們莫不群情激動，將柯P得票率最高的大同區，以及開票到最後力抗鐵藍文山、大安的士林等地區，封之為「民主聖地」。

柯P與丁守中鏖戰到今天凌晨0時許的時候，不少PTT鄉民注意到對柯不利的大安與文山還有許多票匭尚未開出，而當時只剩較為挺柯的士林還有不少票匭，因此網友們紛紛幫士林加油，狂喊「補血」、「挺住」，到最後士林票匭幾乎是「1個打3個」力抗大安票匭，更讓不少鄉民祈禱柯P勝選。

除了士林大同之外，還有不少地方也被網友盛讚是「白色聖地」，包括萬華、南港、中山、北投、內湖等地，因為這些區域柯P的得票率都勝過丁守中。

綜觀柯文哲在優勢地區的得票率狀況，最高的的確是大同區，以45.29％碾壓丁守中的29.69％，士林區則是41.21％對上丁的36.46％，萬華為41.59％對37.05％、南港43.37％對39.45％、中山41.55%對38.38%、北投41.80％對39.08％、內湖43.70％對41.02％。

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