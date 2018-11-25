台東縣長當選人饒慶鈴請益之旅展開 擬尋求高宜花跨縣市合作

台東縣長當選人饒慶鈴展開請益之旅，首站向連任台東市長的張國洲握手致賀。（記者黃明堂攝）

2018-11-25 09:59

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長當選人饒慶鈴今天展開向鄉鎮市長與縣議員當選人的請益之旅，首會台東市長張國洲共同處理垃圾及元宵遶境；饒也表示將與高雄市長與宜花兩縣長區域合作，解決垃圾及交通問題。

連任台東市長的張國洲上午展開車隊謝票，饒慶玲趕來競選總部恭賀，張國洲也推崇饒是史上得票最多的縣長。兩人都認為這次國民黨勝選，與民進黨中央執政不力有關，饒慶鈴說，選民用選票告訴中央執政官員「我們要的是民生經濟，不是華麗詞藻」。

張國洲說，台東市目前迫切解決的是恢復元宵遶境，及垃圾與焚化爐處理問題，他相信饒縣長有能力解決；饒則說，高雄市將由國民黨韓國瑜接任市長，她會與韓討論代焚化垃圾機制。

宜花東3縣都由國民黨女將勝選，饒慶鈴表示3縣將會充分合作，特別是婦幼及交通問題，會進行區域合作，也希望觀光共榮。

饒慶鈴說，這次勝選，父親放心了！不過，她整夜睡不好，不是因高興勝選，而且肩頭重擔，民眾對她的期望很高，為了當個好縣長，她今天將拜訪鄉鎮市長當選人，還有縣議員當選人，除了致賀，也要請益。

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