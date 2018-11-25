宜蘭縣縣議員、鄉鎮市長當選名單

2018-11-25 10:03
宜蘭縣投票所昨日投票人潮湧現。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣縣議員當選名單：
第一選區：黃定和、林岳賢、張建榮、林錫明、楊順木、莊淑如、林麗。
第二選區：蔡文益、賴良洲。
第三選區：李清林、吳宏謀。
第四選區：陳俊宇、黃浴沂。
第五選區：黃建勇、陳福山。
第六選區：陳鴻禧、黃琤婷、劉添梧、呂惠卿、陳漢鍾。
第七選區：林義剛、蔡金惠、簡松樹。
第八選區：楊弘旻、邱素梅、謝燦輝、張秋明。
第九選區：陳文昌。
第十選區：陳玉萍、林騰煌、林棋山。
第十一選區（平地原住民）：孫湯玉惠aly saku。
第十二選區（山地原住民）：陳傑麟。
第十三選區（山地原住民）：松王淑珍。
宜蘭縣鄉鎮市長當選名單：
宜蘭市：江聰淵。
羅東鎮：吳秋齡。
蘇澳鎮：李明哲。
頭城鎮：曹乾舜。
礁溪鄉：張永德。
壯圍鄉：沈清山。
員山鄉：張宜樺。
冬山鄉：林峻輔。
五結鄉：沈德茂。
三星鄉：李志鏞。
大同鄉：何勝立。
南澳鄉：李勝雄。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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