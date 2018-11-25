宜蘭縣縣議員、鄉鎮市長當選名單

宜蘭縣投票所昨日投票人潮湧現。（資料照）

2018-11-25 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣縣議員當選名單：

第一選區：黃定和、林岳賢、張建榮、林錫明、楊順木、莊淑如、林麗。

第二選區：蔡文益、賴良洲。

第三選區：李清林、吳宏謀。

第四選區：陳俊宇、黃浴沂。

第五選區：黃建勇、陳福山。

第六選區：陳鴻禧、黃琤婷、劉添梧、呂惠卿、陳漢鍾。

第七選區：林義剛、蔡金惠、簡松樹。

第八選區：楊弘旻、邱素梅、謝燦輝、張秋明。

第九選區：陳文昌。

第十選區：陳玉萍、林騰煌、林棋山。

第十一選區（平地原住民）：孫湯玉惠aly saku。

第十二選區（山地原住民）：陳傑麟。

第十三選區（山地原住民）：松王淑珍。

宜蘭縣鄉鎮市長當選名單：

宜蘭市：江聰淵。

羅東鎮：吳秋齡。

蘇澳鎮：李明哲。

頭城鎮：曹乾舜。

礁溪鄉：張永德。

壯圍鄉：沈清山。

員山鄉：張宜樺。

冬山鄉：林峻輔。

五結鄉：沈德茂。

三星鄉：李志鏞。

大同鄉：何勝立。

南澳鄉：李勝雄。

註：當選名單仍以中選會公告為準

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