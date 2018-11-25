屏東縣縣議員當選名單

縣議員蔣月惠在第一選區拿下最高票，順利連任。（資料照）

2018-11-25 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣縣議員當選名單：

第一選區：蔣月惠、陳揚、李世斌、黃明賢、鄭清原、蔣家煌、張平原、曾義雄、唐玉琴、方一祥、林明順。

第二選區：鄭雙銓、陳明達、王景山、盧文瑞、吳亮慶、尤慶賀、宋麗華、何春美。

第三選區：潘連周、徐榮耀、林郁虹、許馨勻、黃建溢、潘長成、陳志成、李世淦、潘淑眞、劉淼松。

第四選區：許展維、周典論、劉孟君、林蔡鳯梅、李香蘭、鄭張常敏、何輝能、方文正。

第五選區：周碧雲、王啟敏、羅平道、林玉花。

第六選區：陳文弘、李志偉、盧玟欣。

第七選區：王薇茗。

第九選區：潘坤福。

第十選區：陸月嬌。

第十一選區：何長成。

第十二選區：潘正義。

第十三選區：周陳文彬。

第十四選區：李紀財 Mulaneng Paliuliu。

第十五選區：林采穎。

第十六選區：杜仁勇。

註：當選名單仍以中選會公告為準

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