台南綠營初選勝出呼聲高卻落馬 林士傑：不放棄回饋社會

原被看好的林士傑（中者）意外中箭落馬。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-11-25 09:50

〔記者王俊忠／台南報導〕九合一大選結果出爐，以新人之姿角逐台南市南區、安平區市議員的民進黨候選人林士傑，在黨內初選得到佳績，聲勢原被外界看好，卻意外落馬，跌破許多支持者眼鏡。林士傑表示，美好一役已打過，沒有遺憾，會沉潛省思，未來不會放棄回饋社會的初衷。

林士傑表示，辜負眾人期待、沒能贏得勝選，首先要向所有支持者深深致歉，是他努力不夠，沒有達成大家希望更好改變的目標，但民主最可貴的精神就是尊重多數人選擇，他也要恭喜所有新任議員，這美好一役我們已經打過，有大家的溫情擁抱，士傑沒有遺憾。

林士傑說，一路上受到很多朋友幫忙，他永誌不忘，在選舉過程也深刻體會到鄉親的期待，他誠摯希望獲選的議員們將來可以苦民所苦，讓南區及安平區大步躍進；他自己會沉潛省思，不管未來會走什麼樣的道路，都不會放棄回饋社會的初衷，再次感謝他辛苦的競選團隊與支持者們！

1位林士傑的好友認為，林士傑真的雖敗猶榮，林比任何人都努力是有目共睹的，林面對選民的誠意沒有人可以相比，競選團隊從去年10月開始陪著士傑堅持一步一腳印力拚選舉，士傑就是那個最拚的人，他以士傑為榮、以團隊為榮！

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