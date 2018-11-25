新竹縣縣議員當選名單

2018-11-25 09:37
新竹縣縣議員當選人民國黨邱靖雅。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣議員當選名單：
第一選區：邱靖雅、王炳漢、鄭美琴、陳凱榮、蔡志環、連郁婷、林禹佑、吳旭智、張珈源、杜文中、林增堂。
第二選區：甄克堅、羅美文、陳栢維、吳菊花、吳淑君。
第三選區：張鎮榮、何智達、吳傳地。
第四選區：羅仕琦、吳發仁。
第五選區：范曰富、陳新源。
第六選區：張良印。
第七選區：鄭昱芸。
第八選區：郭遠彰、黃豪杰、余筱菁、林思銘、上官秋燕、彭余美玲。
第九選區：邱振瑋。
第十選區：陳正順。
第十一選區（平地原住民）：林秉君Kaying．Kuying．Kalang。
第十二選區（山地原住民）：劉建民。
第十三選區（山地原住民）：張益生。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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