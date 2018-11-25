新竹縣縣議員當選名單

新竹縣縣議員當選人民國黨邱靖雅。（資料照）

2018-11-25 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣議員當選名單：

第一選區：邱靖雅、王炳漢、鄭美琴、陳凱榮、蔡志環、連郁婷、林禹佑、吳旭智、張珈源、杜文中、林增堂。

第二選區：甄克堅、羅美文、陳栢維、吳菊花、吳淑君。

第三選區：張鎮榮、何智達、吳傳地。

第四選區：羅仕琦、吳發仁。

第五選區：范曰富、陳新源。

第六選區：張良印。

第七選區：鄭昱芸。

第八選區：郭遠彰、黃豪杰、余筱菁、林思銘、上官秋燕、彭余美玲。

第九選區：邱振瑋。

第十選區：陳正順。

第十一選區（平地原住民）：林秉君Kaying．Kuying．Kalang。

第十二選區（山地原住民）：劉建民。

第十三選區（山地原住民）：張益生。

註：當選名單仍以中選會公告為準

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