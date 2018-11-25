雲林縣長綠地變藍天 綠營只這4鄉鎮小贏

關心選舉結果有民眾前往雲林縣選委會前面查看開票結果。（記者黃淑莉攝）

2018-11-25 09:18

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林五合一選舉結束，縣長綠地變藍天，國民黨籍張麗善以21萬0770票贏民進黨籍李進勇16萬3325票，20鄉鎮市得票數中李只有4鄉鎮小贏，反觀張在斗六、麥寮、台西、虎尾4鄉鎮市都大贏。

李進勇與張麗善第2次對決，初期李的聲勢、呼聲遠高於張，競選期間又有中央及地方的執政資源優勢，張則一路直追越挫越勇，昨天開票時一路領先，最後贏4萬7445票，雖沒有本屆李進勇贏5萬7000多票多，但在沒有任何執政資源，算是贏得漂亮。

20鄉鎮市得票數中，許多被視為綠大於藍的鄉鎮李進勇都輸，只在水林、二崙、西螺及莿桐4個鄉鎮小贏，反觀張麗善在斗六、麥寮都贏超過9000多票，虎尾贏6900多票，台西贏4200多票。

李進勇感謝沒有支持他的雲林鄉親，讓他在自己的故鄉終結他的政治事業，另向支持他的鄉親致歉，因為他的無能所以無法繼續守護這塊家園。

張麗善感謝選民支持，她說，選舉難免有風有雨，將來一定會兌現八大目標五大願景的政見，未來會好好做事回應鄉親期待。

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