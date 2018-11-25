民進黨彰化、雲林落敗… 離岸風電政策憂添變數

魏明谷（右2）連任失敗。（資料照）

2018-11-25 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府力推離岸風電，將彰化縣視為綠能發展的重鎮，計畫在2025年建置5.5GW離岸風電政策，昨天九合一大選民進黨彰化縣長魏明谷連任失敗，分析認為，選舉結果恐為蔡政府的綠能政策投下變數。

根據經濟部原先規畫，蔡政府力推在2025年建置高達5.5GW離岸風電，使2025年再生能源發電占比一舉推升至20%，彰化、雲林外海為離岸風電分布的重鎮，但昨天兩縣市民進黨都輸，未來是否進一步在台灣海峽種電，需進一步觀察。

《經濟日報》指出，蔡政府積極推動離岸風電，但彰化、雲林連任失敗，加上「以核養綠」公投過關，蔡政府的能源政策恐動搖，也可能影響風電國外開發商的投資意向。

不過，經濟部能源局長林全能昨晚表示，地方選舉結果，並不會改變中央的能源政策，離岸風電政策將按既定時程推動。經濟部將積極與地方政府溝通，他也認為，新上任地方首長也會支持綠能。

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