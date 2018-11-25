台南市市議員當選名單

2018-11-25 09:31
時代力量台南市議員此次提名26歲林易瑩，成功搶下議會門票。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台南市議員當選名單：
第一選區：蔡育輝、張世賢、李宗翰、劉米山、沈家鳳、趙昆原。
第二選區：方一峰、蔡蘇秋金、謝財旺、陳昆和、蔡秋蘭。
第三選區：陳秋宏、吳通龍、尤榮智。
第四選區：周亦齊。
第五選區：李文俊、李偉智、林志展、陳碧玉、林志聰。
第六選區：郭信良、李中岑、黃麗招、林炳利、郭清華、王錦德。
第七選區：林燕祝、林阳乙、林宜瑾、李鎮國、楊中成、林易瑩、陳秋萍。
第八選區：謝龍介、沈震東、陳怡珍、邱莉莉、許至椿、洪玉鳳。
第九選區：林美燕、盧崑福、蔡淑惠、李啓維、周麗津、呂維胤。
第十選區：曾培雅、曾信凱、王家貞、蔡筱薇、蔡旺詮。
第十一選區：杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀。
第十二選區（平地原住民）：穎艾達利 Ingay Tali。
第十三選區（山地原住民）：谷暮‧哈就Kumu‧Hacyo。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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