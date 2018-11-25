BBC：民進黨選後勢必要重新思考與柯文哲關係

蔡英文昨宣布辭去黨主席職務。（資料照）

2018-11-25 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一大選中挫敗，英媒《BBC》特約撰稿人分析，民進黨施政問題、綠營與柯文哲關係、美中未來與台灣關係，都是未來焦點，文中列出選舉後對台灣的4個觀察。

《BBC》的中文特約撰稿人嘉鴻指出，高雄是本次選舉最大焦點，該文認為民進黨對年輕選民的政策搖擺，如勞工政策、婚姻平權食言，因而得罪年輕選票；另外，年金改革得罪所有偏藍軍公教選民，以及經濟發展的停滯都是敗因。

文中也直言，民進黨與柯分裂，打柯「過頭」讓綠營得罪許多柯粉，沒把票投給民進黨。分析認為，民進黨選後勢必要重新思考與柯文哲關係，柯也需要重整自己的政治角色。

公投方面，同性婚姻公投挫敗，顯示「保守主義」仍是台灣主流，長期觀察台灣社會的網絡評論者曾柏文強調，台灣社會仍有濃重的保守主義，門坎下修通過的公投法，迎來保守主義的反撲。

文末提到，台灣夾在美中之間，兩國對於台灣內政大洗牌，是否有任何動作，將是2020總統大選的焦點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/