2018-11-25 09:06
台中市副議長張清照（左2）高票連任。（資料照）
［即時新聞／綜合報導］台中市市議員當選名單：
第一選區：吳敏濟、李榮鴻、施志昌。
第二選區：顏莉敏、張清照、楊典忠、尤碧鈴、陳廷秀。
第三選區：林孟令、吳瓊華、林汝洲、張家銨、陳世凱。
第四選區：陳清龍、張瀞分、謝志忠、陳本添、王朝坤。
第五選區：賴朝國、吳顯森、羅永珍、徐瑄灃、蕭隆澤、周永鴻。
第六選區：黃馨慧、楊正中、張廖乃綸、陳淑華、林祈烽。
第七選區：劉士州、朱暖英、張耀中、何文海。
第八選區：沈佑蓮、陳成添、曾朝榮、賴順仁、黃建豪、謝明源。
第九選區：陳文政、陳政顯、賴佳微。
第十選區：張彥彤、江肇國、黃守達。
第十一選區：羅廷瑋、李中、鄭功進、邱素貞、何敏誠。
第十二選區：賴義鍠、李麗華、張玉嬿、蔡耀頡。
第十三選區：蘇柏興、林碧秀、張滄沂、林德宇、李天生、段緯宇。
第十四選區：冉齡軒、蔡成圭。
第十五選區（平地原住民）：黃仁。
第十六選區（山地原住民）：林榮進。
第十七選區（山地原住民）：朱元宏。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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