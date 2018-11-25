中媒假惺惺：民進黨輸這麼慘 超出很多人的意料

九合一選舉結果出爐，中媒認為韓國瑜（圖）是帶動國民黨勝選一大因素。（記者張忠義攝）

2018-11-25 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，蔡英文宣佈辭去民進黨主席，中媒《環球時報》迫不及待在昨天深夜11點多發表評論，「選舉之前，民進黨敗像已現，但它輸得這麼慘，還是超出了很多人的意料」，並把國民黨選勝原因指向「韓國瑜在高雄振臂一呼，重新拉起了國民黨的士氣」。

九合一選舉結果，民進黨只剩下6縣市，國民黨大贏15縣市，6都之中，只擁桃園及台南2都，新北、台中、高雄都變成藍天，《環球時報》把國民黨勝選原因大力推向韓國瑜，指即使國民黨被奪黨產，內部還是不團結，「是韓國瑜在高雄振臂一呼，重新拉起了國民黨的士氣」，國民黨大勝也不是已恢復元氣，而是「蔡英文和民進黨執政失利惹怒了台民眾，很多人視民進黨為『騙子』，寧投誰也不投民進黨，才讓國民黨擴大了贏局」。

環時還指出，民進黨大打兩岸牌的招數大勢已去，蔡英文沒有記取2012年敗給馬英九時的教訓，這次選舉大打兩岸牌，說明這招已無效，應該要調整該黨的政治路線和競選策略。否則在台灣的路必將越走越窄。

環時也罵一下美國，指在選前以軍事及台美關係動作頻頻挺綠營，如今，民進黨大敗，反映美國對台灣民意的引導力下降。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/