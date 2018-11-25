丁守中聲請查封票匭...法院限一天內繳428萬保證金

國民黨台北市長候選人丁守中與律師團隊25日凌晨前往台北地方法院，提選舉無效訴訟。（記者簡榮豐攝）

2018-11-25 06:42

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中，今凌晨2點多確定以3254票差距，敗給現任市長柯文哲，他今凌晨3時15分由律師陪同，至台北地院遞狀，聲請查封台北市全部票匭並重新計票，接下來會再提出選舉無效之訴；北院合議庭今晨6時裁定，限丁守中於收到裁定後1天之內，繳交428萬餘元保證金，以補正程序，若逾時未繳即駁回。

台北地院表示，民事庭選舉專股值日合議庭今凌晨收狀後，由於丁守中的律師目前只聲請保全證據，請求查封票匭並重新計票，尚未提出選舉無效的本訴，因此無須抽籤分案，直接由值班股的合議庭受理。

合議庭隨即聯繫中選會、台北市選委會，要求提供本次台北市長選舉的全部投票所的投票數、各候選人得票數累加的總和，釐清聲請是否符合要件。

裁定指出，本屆台北市長選舉的投票數為142萬7643票，依選罷法規定，聲請重新計票的保證金數額，以每票3元計算，因此聲請人丁守中應繳納428萬2929元保證金，才符合程序，因此裁定限丁守中於收到裁定後1天之內繳納補正，不得延誤，逾期即駁回聲請。

丁守中凌晨3時許遞狀後說，今先聲請保留證據、保留票匭，近日再提起選舉無效訴訟，理由是台北市是唯一操作白、綠棄保的地方，投票、開票過程卻存在重大的違法事實，選前10天不能公布民調以免影響選舉，投票日也不能宣傳，全世界沒有一個國家可以一邊在開票、一邊在投票的，而且長達3個小時46分鐘。

丁並質疑，開票時間長達9個多小時，期間有好幾度停止，新北市人口比台北還多，開票都沒比台北市慢，連市議員的票都開完了，台北市長的票卻還沒開完，其中存在重大違法事實。

丁守中說他「嚴重懷疑中央選委會跟台北市選委會一起合謀放水，讓棄保被發生，這就是民進黨政府的奧步」，所以今先聲請保全證據，狀紙的第一步是聲請查封票匭，接著會提出選舉無效的訴訟，「我不會承認這個選舉的結果，因為現在還要行政驗票，（選票差距）在千分之3範圍內，柯文哲根本都還沒有當選」。

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