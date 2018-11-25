為選舉投開票爭議負政治責任下台？ 陳英鈐：深切檢討

九合一公投綁大選造成選民投票大塞車，中選會主委陳英鈐（中）今天凌晨首度出面致歉，對於是否為此負政治責任下台，他提及，「所有責任我做為首長都要一肩承擔，我講過一定會深切檢討！」（記者陳鈺馥攝）

2018-11-25 05:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一公投綁大選造成選民投票大塞車，中選會主委陳英鈐今（25）日凌晨首度出面致歉，對於是否為此負政治責任下台，他提及，「所有責任我做為首長都要一肩承擔，我講過一定會深切檢討！」

針對昨日投票時間結束後，在截止時間前已排隊的民眾仍可投票，導致出現有投開票所正開票，有些投開票所仍在投票的現象，陳英鈐指出，據選罷法第57條規定，每個投開票所投完票後，須立即開票，所以是以每一個投開票所進行開票，依往例辦理。

陳英鈐提及，事先有徵詢全國1萬5千多個投開票所可以增購遮屏，有些投開票所空間太小，買了也放不下，加上投開票所已事先找好，公投是後來才陸續成案，沒有時間去找更大空間，「真的是讓各位久候，大體上秩序良好！」

陳英鈐強調，「我們並沒有一邊投票、一邊開票」，一定是投票所投完，依法律規定改成開票所，四點以前就去排隊，依法就是可以投票。

對於為何中選會不能等全部投開票所都投完再開票？陳英鈐說，「法律是規定投完票就要改成開票所，更何況我們也不知道，以前也是這麼做，只是依例依法辦理。」

針對選舉效力是否受到影響？陳英鈐僅表示，「這個我們尊重各方意見，依法辦理！」至於是否為選舉投開票爭議負政治責任下台？陳英鈐回答，「所有責任我做為首長都要一肩承擔，我講過一定會深切檢討」。

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