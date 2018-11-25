北市大戰 吳蕚洋、李錫錕拿不回200萬保證金

2018-11-25 04:24

〔記者郭安家／台北報導〕今年台北市長候選人得到21萬6415票才可以取回200萬元選舉保證金，有別台北市長柯文哲及國民黨丁守中，民進黨台北市長候選人姚文智獲得24萬4641，在最後一周部分綠營支持者歸隊後，姚才有驚無險取回200萬元；反觀無黨籍候選人李錫錕以及因「蜂蜜檸檬」爆紅的無黨籍吳蕚洋則未達標準，無法取回200萬元。

吳蕚洋獲得5617票，他表示拿不回200萬元並不覺得可惜，可惜的是很多人無法得到「真愛團隊、真正去做事情的領導人」。吳說，「我的能力不是唱歌、不是蜂蜜檸檬，我有能量可以做政治上的CEO（執行長）」，但可能準備時間不是很長，且選戰作業方式不屬於一般人思維，加上媒體漏掉了他其他政治上思維，無法受到選民關注。

吳蕚洋表示，還是謝謝選民支持，願意把票投給好的候選人。他這次參選推蜂蜜檸檬等健康法門，至少期待今年冬天沒有人生病、去醫院的人變少，且他也希望為軍公教平反。吳說，「或許我無法當這方面的英雄，但我的任務已經完成，希望有人接續改變。」

李錫錕則得到6172票，他表示想創造歷史的人，本來就跟悲劇連在一起，這次參選希望改變台北，讓台北脫胎換骨，他很少攻擊對手，主要強調給市民三大選擇，包括大的變化、小的變化、或根本不變，他代表大變化，而首都需要大的變化，但顯然台北市民還沒接受他這個大變化。

李錫錕說，他揹著理想，一路走來，幾乎不妥協，包括國民黨希望他回黨內台北市長黨內初選，但他仍要信守承諾不妥協。

根據選委會規定，參與市長選舉保證金200萬元，得票數要超過選舉人數10分之1，以今年北市投票人數216萬4155人計算，要拿到21萬6415票才能取回保證金。此外，得票數要超過當選者票數的1/3，每票可獲30元補助。

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