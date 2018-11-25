3000多票險勝 柯文哲：結果不如預期

2018-11-25 04:41

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天凌晨以3000票差距，險勝國民黨提名人丁守中，甚至被丁陣營質疑有棄保效應介入。柯文哲事後評論，他並不認為有棄保。柯也坦承，這次選舉結果不如預期，他也是在試驗一場「沒有選舉的選戰」，但從結果來看不是很成功。

對於選舉結果，柯文哲表示，三更半夜，腦袋不是那麼清楚，有關選舉的評論，作為候選人不宜去評論太多。但柯隨後誒說，這次選票其實跟上次結構還是差不多，大概大板塊差不多就是這樣，其實票數分布，並沒有太大的意外。

媒體發問，怎麼看待這次選舉第一次在台灣發生，投票同時卻在開票的情況，以及姚文智得票率不到兩成的棄保發酵狀況？柯文哲回應，選舉委員會是獨立運作單位，候選人不能去過問、干涉，有關選委會的工作，會由中央選舉委員會統一發言，且他認為這次沒什麼棄保，因為（姚）最後得票的百分比，比事先的民調都還要高，從結果來看，這次沒有棄保的現象。

柯文哲也說，這次選舉結果不如預期。至於不如預期的原因。柯說，檢討報告要花好幾個月才能寫出來，像2014年後，也是再花兩年才能搞懂發生什麼事，台灣選舉快變成經典、全世界的經典，會變成政治學、社會學、新聞學研究的題目。

柯文哲說，他覺得自己這次的選舉方式太奇怪，選舉還是需要動員、綁樁、廣告，但他們沒什麼花錢、競選團隊也幾乎沒打過選戰，選舉還是有技術，他也是在試驗一場，沒有選舉的選戰，但從結果來看不是很成功。

柯文哲也說，這次得票跟4年前相比，若重新畫曲線圖，會發現有政績地區的得票率還是比以前多，但這個很複雜，投票是科學，因為像上次文山區，很多藍營沒有出來投票，這次幾乎都傾巢而出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/